De Europese Commissie schaaft de Code of Practice bij om strenger op te treden tegen desinformatie online.

De ondertekenaars van de code, waaronder Google, Meta, TikTok en andere online platforms, nemen zich voor om zichzelf te reguleren en maatregelen te nemen tegen mogelijk schadelijke (ook niet per se illegale) online inhoud.

Het gaat ondertussen om de tweede versie van de gedragscode. De eerste werd in 2018 uitgeschreven. De nieuwe Code of Practice on Disinformation, zoals het document heet, bevat strengere maatregelen en meer algemene verplichtingen. Volgens de Commissie moet het vooral een reflectie zijn van wat er de voorbije vier jaar werd geleerd.

In een bespreking van het werk rond de code, merkte de Commissie vorig jaar nog op dat er niet genoeg transparantie is en er amper verantwoording wordt afgelegd door de platformen en adverteerders die aan deze zelfregulerende optie deelnemen. De vernieuwde code treedt nu in werking, met een overgangsperiode van zes maanden. Zo'n 34 organisaties hebben op de nieuwe gedragscode ingetekend, waaronder techgiganten als Google en Meta, maar ook advertentiegroep IAB Europe. Een reeks kleinere platformen, zoals Vimeo, doen ook mee, net als groepen factcheckers.

De Europese Commissie is al langer bezig met het reguleren van internetplatformen maar lijkt de laatste jaren en vooral maanden de strijd te hebben opgevoerd. Onder meer de oorlog in Oekraïne ligt daaraan aan de basis. Russische staatskanalen zoals Russia Today en Sputnik werden in de EU al verboden omdat ze propaganda zouden verspreiden.

