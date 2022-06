Het EU-Gerecht, onderdeel van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, heeft een boete van bijna 1 miljard euro vernietigd die de Europese Commissie begin 2018 had opgelegd aan het Amerikaanse chipconcern Qualcomm.

Qualcomm, dat onder meer chipsets voor smartphones produceert, werd door de Europese Unie aangewreven zijn dominante positie te hebben misbruikt op de wereldwijde markt van chipsets die compatibel zijn met de LTE-standaard (Long Term Evolution). Maar volgens het Gerecht van het Europees Hof van Justitie werden de rechten van verdediging van Qualcomm niet gerespecteerd. De beslissing van de Commissie wordt daarom 'volledig' vernietigd, luidt het in een communiqué.

'Exclusieve betalingen'

Volgens de Commissie misbruikte Qualcomm zijn dominante positie van februari 2011 tot september 2016. Er was sprake van exclusieve betalingen door Qualcomm aan Apple, betalingen die concurrentieverstorend konden zijn, omdat Apple werd beperkt in zijn mogelijkheid om andere leveranciers van LTE-chipsets onder de arm te nemen. Apple klopte uitsluitend bij Qualcomm aan, voor de levering van chips voor zijn iPhones en iPads.

De Commissie legde Qualcomm eind januari 2018 een boete op van 997 miljoen euro. Het bedrijf werd ook al in China, Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Taiwan veroordeeld voor zijn commerciële praktijken.

