Telefoonproviders in de Europese Unie mogen sommige diensten niet voor hun klanten beter toegankelijk maken dan andere. Als een aanbieder een dienst niet laat meetellen voor de databundel, schendt hij de zogeheten netneutraliteit, heeft het Europese Hof van Justitie bepaald.

Het hof velde een oordeel over telefoonabonnementen van het Hongaarse telecombedrijf Telenor, die een 'nultarief' rekent voor bijvoorbeeld een muziek- of een chatdienst. Telenor brengt dat datagebruik niet in mindering op de databundel. En als die bundel op is worden deze diensten niet, zoals al het andere internetgebruik, vertraagd of zelfs geblokkeerd.

Zulke abonnementen brengen het recht van gebruikers op een vrij en open internet in gevaar, vindt het hof. Doordat het "technisch moeilijker of zelfs onmogelijk" wordt om bijvoorbeeld een concurrerende muziekapp te gebruiken, komen die in de knel. Als meer klanten zulke contracten sluiten wordt dat gevaar alleen maar groter en de keuze voor gebruikers kleiner.

Proximus

De uitspraak heeft een fundamenteel karakter. Wat precies de gevolgen zijn voor mobiele internetabonnementen in andere landen, moet blijken als nationale rechters zich erover buigen.

In België heeft Proximus sinds 2018 een gelijkaardig aanbodmet haar Epic-abonnementen waarbij het dataverbruik van een handvol social media apps en muziekdiensten niet werd meegeteld.

Vandaag krijgen die apps een apart datavolume van 25 gigabyte, virtueel onbeperkt. Proximus kreeg hiervoor destijds goedkeuring van telecomregulator BIPT, maar de Europese uitspraak kan betekenen dat het bedrijf dat aanbod moet herzien.

