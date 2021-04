Een reeks instellingen van de Europese Unie, waaronder de Europese Commissie, zijn de voorbije week het doelwit geworden van een grote cyberaanval.

Dat heeft een woordvoerder va de EU bevestigd aan zakenkrant Bloomberg. De IT-infrastructuur achter de instellingen zou slachtoffer zijn geworden van 'een security-incident'. Het onderzoek naar dat incident loopt nog, en veel informatie is er dus nog niet over te vertellen.

'We werken samen met CERT-EU, het Computer Emergency Response Team van de instellingen, en met de leveranciers van de IT-oplossing in kwestie', zegt de woordvoerder, maar op dit moment is er geen groot datalek ontdekt'.

Ernstiger dan normaal

Een instituut als de EU krijgt dagelijks een reeks cyberaanvallen - of pogingen tot - te verwerken, maar het lijkt erop deze aanval ernstiger was, toch minstens van een niveau dat leden van de commissie erover gewaarschuwd werden. Volgens de eerste rapporten zouden er niet veel gegevens zijn buitgemaakt, al kan dat nog verkeren in de nabije toekomst.

Het zijn drukke tijden voor de IT-beveiligers van grote bedrijven en instellingen. Vorige maand bleek nog dat een bug in de Exchange Server van Microsoft actief werd gebruikt door meerdere criminele groepen om in te breken bij verschillende organisaties. Eind vorig jaar werd dan weer een aantal Amerikaanse overheidsinstellingen aangevallen via een kwetsbaarheid in de beheersoftware van SolarWinds.

