EU-commissaris Margrethe Vestager wil onderzoeken of de Europese Unie grote techbedrijven kan beboeten als zij zich van de markt terugtrekken.

Google, Facebook en andere grote concerns hebben gedreigd om zich terug te trekken nadat Australië een wet invoerde waardoor zoek- en socialemediabedrijven uitgevers moeten gaan betalen voor het nieuws op hun platformen. De EU wil mogelijk vergelijkbare stappen nemen.

Vestager wil bekijken of het überhaupt toegestaan is voor dominante leveranciers om plotseling te stoppen met het leveren van diensten. Volgens haar heeft de EU 'een aantal instrumenten om in te zetten'. Zo wil ze een situatie zoals in Australië voorkomen.

In Australië hebben Facebook en Google na de invoering van de wet nieuwslinks van hun websites gehaald. Het aantal bezoekers van deze nieuwssites daalde vervolgens drastisch.

Google, Facebook en andere grote concerns hebben gedreigd om zich terug te trekken nadat Australië een wet invoerde waardoor zoek- en socialemediabedrijven uitgevers moeten gaan betalen voor het nieuws op hun platformen. De EU wil mogelijk vergelijkbare stappen nemen.Vestager wil bekijken of het überhaupt toegestaan is voor dominante leveranciers om plotseling te stoppen met het leveren van diensten. Volgens haar heeft de EU 'een aantal instrumenten om in te zetten'. Zo wil ze een situatie zoals in Australië voorkomen.In Australië hebben Facebook en Google na de invoering van de wet nieuwslinks van hun websites gehaald. Het aantal bezoekers van deze nieuwssites daalde vervolgens drastisch.