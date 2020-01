Er ligt een plan op tafel om gezichtsherkenningstechnologie in openbare ruimtes enkele jaren te verbieden. Zo wil Europa kunnen bestuderen hoe het misbruik kan voorkomen.

Het voorstel pleit er voor om gezichtsherkenningstechnologie gedurende drie tot vijf jaar te bannen. In die tijd wil Europa de impact ervan bestuderen en onderzoeken hoe misbruik kan worden voorkomen. Ook verplichtingen voor ontwikkelaars en gebruikers van AI maken onderdeel uit van het plan.

De Europese Commissie wil regels kunnen invoeren die de privacy en rechten van Europeanen beter beschermen. Wel zou er een uitzondering blijven bestaan voor securityprojecten en onderzoek & ontwikkeling. Dat eerste kan mogelijk een achterpoortje zijn, want de meeste camera's in openbare ruimtes zijn ooit geïnstalleerd in het kader van beveiliging.

Volgens Reuters wil Europa nog feedback verzamelen voor er een definitieve beslissing komt. Volgende maand al zou Eurocommissaris voor Digitalisering en Mededinging Margrethe Vestager met een formeel voorstel komen.

