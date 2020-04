Bedrijven in de Europese Unie hinken op vlak van digitalisering in het algemeen achterop tegenover Amerikaanse bedrijven. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Investeringsbank (EIB). België doet het niet slecht.

Maar vier EU-laden doen het beter dan de VS: Denemarken, Nederland, Tsjechië en Finland. "Als Europese beleidsmakers Europese bedrijven meer digitaal willen maken, moeten ze structurele obstakels voor investeringen in digitalisering aanpakken", zegt hoofdeconoom Debora Revoltella van de EIB. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het trainen van werknemers of het eenvoudiger maken om investeringen te financieren. "De huidige economische COVID-19-crisis kan een opportuniteit zijn om sommige van die initiatieven te versnellen", aldus Revoltella.

België zit bij de landen die minder ver staan dan de VS, maar doet beter dan het EU-gemiddelde. Sommige afzonderlijke technologieën zijn in ons land wel al meer ingeburgerd dan in de EU of de VS, zoals 3D-printing in de bouw of virtual reality in de dienstensector. Het belangrijkste obstakel om te digitaliseren is bij Belgische bedrijven een tekort aan beschikbaar personeel, zo blijkt uit de studie.

