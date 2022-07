De Europese Commissie opent een diepgaand onderzoek naar de overname van de Waalse telecomoperator VOO door de Belgische tak van de Franse telecomgroep Orange. Dat bevestigen Orange en de Europese Commissie zelf.

Orange Belgium en de Luikse intercommunale Nethys, het moederbedrijf boven VOO, tekenden eind vorig jaar een overeenkomst voor de overname van de Waalse telecomgroep. Orange zou 75 procent min één aandeel overnemen van het bedrijf, dat op 1,8 miljard euro gewaardeerd wordt. De overname moest wel nog groen licht krijgen van de mededingingsautoriteiten, waaronder ook de Europese Commissie.

Die start na een eerste evaluatie echter een diepgaand onderzoek op, berichtte het persbureau Reuters. Orange bevestigde die informatie aan Belga en later op de dag kwam ook een bevestiging van de Europese Commissie zelf. 'Uit het voorlopige onderzoek van de Commissie blijkt dat de transactie tot een aanzienlijke beperking van de mededinging kan leiden op de markten waarop Orange, VOO en Brutélé naaste concurrenten zijn, namelijk op de markten voor het retailaanbod van vast internet, audiovisuele diensten en multiple play-bundels in de gebieden die door de eigen vaste netwerken van VOO en Brutélé gedekt worden', staat in het persbericht.

Concurrentiedruk

Zo zullen er in Wallonië en in enkele Brusselse gemeenten slechts twee in plaats van drie telecomoperatoren actief zijn, waardoor de Commissie vreest dat de 'innovatieve en aanzienlijke concurrentiedruk' zou worden uitgeschakeld. De kans op coördinatie tussen de overblijvende spelers kan toenemen, klinkt het. 'De Commissie zal nu een diepgaand onderzoek voeren naar de effecten van de transactie, om na te gaan of haar initiële mededingingsbezwaren bevestiging vinden (...) Met ons diepgaand onderzoek willen wij ervoor zorgen dat de overname van Voo/Brutélé door Orange niet leidt tot hogere prijzen of minder kwaliteit voor klanten in Wallonië en delen van Brussel', zegt bevoegd Europees Commissaris Margrethe Vestager.

De Commissie heeft 90 dagen na de aanmelding, of tot 6 december, de tijd om zich over deze zaak uit te spreken. 'Het feit dat een diepgaand onderzoek wordt ingesteld, zegt nog niets over de uitkomst ervan', klinkt het nog. Orange lijkt zich geen zorgen te maken over het onderzoek. De telecomgroep kan nu aantonen dat de overname 'voordelig is voor de sector en de concurrentie op Belgisch grondgebied net kan versterken', klinkt het. Met de overname van VOO zou Orange de controle krijgen over het Waalse kabelnetwerk en een deel van het netwerk in Brussel. Orange Belgium wil via VOO kabels moderniseren en glasvezel uitrollen.

