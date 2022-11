De Europese Unie steekt de komende vijf jaar 2,4 miljard euro in de installatie van een communicatiesysteem voor de Europese overheden in de ruimte. Met het programma" plaatst de EU zich 'in de voorhoede van veilige satellietcommunicatie', zegt vicevoorzitter Margrethe Vestager van de Europese Commissie. De lidstaten en het Europees Parlement zijn akkoord met het project, dat IRIS kwadraat (IRIS²) is gedoopt.

Het is volgens het dagelijks EU-bestuur van het grootste belang dat Europa over een beveiligd netwerk van eigen telecommunicatiesatellieten beschikt, om minder afhankelijk te zijn van derden, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Bovendien maakt een dergelijk systeem internet en andere diensten mogelijk op plekken in de Europese Unie waar grondnetwerken ontbreken of worden verstoord. De EU wil de communicatiesatellieten ook gaan gebruiken voor defensiedoeleinden.

Openbare aanbesteding

Er zal naar verwachting begin volgend jaar worden begonnen met de openbare aanbesteding voor de satellietsystemen. Het is het derde ruimteprogramma van de EU, naast het civiele wereldwijde satellietnavigatiesysteem Galileo en aardobservatieprogramma Copernicus.

Het is volgens het dagelijks EU-bestuur van het grootste belang dat Europa over een beveiligd netwerk van eigen telecommunicatiesatellieten beschikt, om minder afhankelijk te zijn van derden, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Bovendien maakt een dergelijk systeem internet en andere diensten mogelijk op plekken in de Europese Unie waar grondnetwerken ontbreken of worden verstoord. De EU wil de communicatiesatellieten ook gaan gebruiken voor defensiedoeleinden.Er zal naar verwachting begin volgend jaar worden begonnen met de openbare aanbesteding voor de satellietsystemen. Het is het derde ruimteprogramma van de EU, naast het civiele wereldwijde satellietnavigatiesysteem Galileo en aardobservatieprogramma Copernicus.