Het Europees Parlement zette woensdag definitief het licht op groen voor een nieuwe verordening die providers kan verplichten om terroristische propaganda binnen het uur van het internet te halen. De regel treedt volgend jaar in werking.

De verordening viseert teksten, beelden, geluidsopnames en video's die aanzetten tot terroristische misdrijven of mensen naar terroristische groepen lokken. De tekst viseert ook content die toont hoe explosieven, vuurwapens en andere wapens voor terreurdoeleinden gemaakt moeten worden. Platforms als Facebook of YouTube moeten die content binnen het uur in alle lidstaten van de Europese Unie verwijderen wanneer ze van een bevoegde autoriteit een verwijderingsbevel ontvangen. De lidstaten moeten sancties voorzien, rekening houdend met de omvang van het bedrijf. De platforms worden niet verplicht om zelf alle content te monitoren of filters te installeren. Er zijn ook uitzonderingen voorzien voor content die om educatieve, journalistieke, artistieke of wetenschappelijke redenen online wordt geplaatst.

Compromis

De Europese Commissie had het voorstel in 2018 op tafel gelegd omdat ze had vastgesteld dat vrijwillige samenwerking met grote techgiganten ontoereikend was wanneer het om terroristische content ging. Eind vorig jaar had het Europees Parlement met de lidstaten een compromis bereikt over de tekst. De verordening treedt binnen ruim twaalf maanden in werking.

De verordening viseert teksten, beelden, geluidsopnames en video's die aanzetten tot terroristische misdrijven of mensen naar terroristische groepen lokken. De tekst viseert ook content die toont hoe explosieven, vuurwapens en andere wapens voor terreurdoeleinden gemaakt moeten worden. Platforms als Facebook of YouTube moeten die content binnen het uur in alle lidstaten van de Europese Unie verwijderen wanneer ze van een bevoegde autoriteit een verwijderingsbevel ontvangen. De lidstaten moeten sancties voorzien, rekening houdend met de omvang van het bedrijf. De platforms worden niet verplicht om zelf alle content te monitoren of filters te installeren. Er zijn ook uitzonderingen voorzien voor content die om educatieve, journalistieke, artistieke of wetenschappelijke redenen online wordt geplaatst.De Europese Commissie had het voorstel in 2018 op tafel gelegd omdat ze had vastgesteld dat vrijwillige samenwerking met grote techgiganten ontoereikend was wanneer het om terroristische content ging. Eind vorig jaar had het Europees Parlement met de lidstaten een compromis bereikt over de tekst. De verordening treedt binnen ruim twaalf maanden in werking.