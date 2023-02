De Europese Commissie tikt Twitter op de vingers. Ten opzichte van de andere grote sociale media platformen doet het bedrijf te weinig tegen desinformatie.

Twitter heeft de afgelopen zes maanden te weinig gedaan tegen desinformatie, in vergelijking met concurrenten zoals TikTok, Meta, Microsoft of Google, stelt Europa. Het vraagt dat het bedrijf meer onderneemt om desinformatie te beperken op haar platform.

'Ik ben teleurgesteld dat de rapportage van Twitter achterop hinkt ten opzichte van anderen en ik verwacht een ernstiger engagement rond hun verplichtingen omtrend de code,' zegt vicepresident en Eurocommissaris voor Values and Transparency Vera Jourova in een verklaring aan Reuters.

De betrokken bedrijven stelden hun vooruitgang voor rond de Europese Code of Practice aan de Europese Commissie. Die rapportering bevat data over hoeveel advertentie-inkomsten er komen van spelers actief in desinformatie, hoeveel politieke advertenties worden geaccepteerd en geweigerd en hoeveel manipulatief gedrag er wordt gedetecteerd.

Spelers die de code niet naleven kunnen beboet worden met bedragen tot zes procent van hun jaarlijkse omzet. Al is dat momenteel (nog) niet aan de orde voor Twitter. Binnen zes maanden volgt een nieuwe rapporteringsronde.

Twitter heeft de afgelopen zes maanden te weinig gedaan tegen desinformatie, in vergelijking met concurrenten zoals TikTok, Meta, Microsoft of Google, stelt Europa. Het vraagt dat het bedrijf meer onderneemt om desinformatie te beperken op haar platform.'Ik ben teleurgesteld dat de rapportage van Twitter achterop hinkt ten opzichte van anderen en ik verwacht een ernstiger engagement rond hun verplichtingen omtrend de code,' zegt vicepresident en Eurocommissaris voor Values and Transparency Vera Jourova in een verklaring aan Reuters.De betrokken bedrijven stelden hun vooruitgang voor rond de Europese Code of Practice aan de Europese Commissie. Die rapportering bevat data over hoeveel advertentie-inkomsten er komen van spelers actief in desinformatie, hoeveel politieke advertenties worden geaccepteerd en geweigerd en hoeveel manipulatief gedrag er wordt gedetecteerd.Spelers die de code niet naleven kunnen beboet worden met bedragen tot zes procent van hun jaarlijkse omzet. Al is dat momenteel (nog) niet aan de orde voor Twitter. Binnen zes maanden volgt een nieuwe rapporteringsronde.