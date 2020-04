De Europese overkoepelende privacywaakhond, De European Data Protection Supervisor, heeft een oproep gelanceerd voor een Europese mobiele app die het coronavirus kan tracken.

De waakhond, bij monde van diens Poolse directeur Wojciech Wiewiorowski, merkt op dat veel lidstaten nu zelf aan een app werken, en dat daar veel verschil tussen zit. Ook het verwerken van persoonsgegevens wordt door veel van deze apps op een andere manier aangepakt. Hij roept daarom op om een pan-Europese app te ontwikkelen. Uiteraard dan liefst eentje waarin privacy van bij het begin ingebakken wordt.

Om de besmetting met covid-19 in te dijken, is de zogenaamde 'tracing' een belangrijke stap. Daarbij worden mensen ingelicht wanneer ze met iemand in contact zijn gekomen die achteraf positief test, en kunnen ze zichzelf isoleren. Die tracking apps hebben soms een hoog bigbrothergehalte, maar dat hoeft niet per se, zegt Wiewiorowski. De GDPR, de algemene privacyrichtlijn van de EU, hoeft geen obstakel te vormen voor het bouwen van zo'n app, meldt hij, als de verwerking van gegevens juist gebeurt. Vorige week kwam bijvoorbeeld al een reeks Europese experts met een voorstel om een privacy-vriendelijke versie van zo'n tracking-app te bouwen, die volledig aan de GDPR-regels zou moeten voldoen.

