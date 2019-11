De Europese Unie werkt aan een belangrijke voorwaarde voor het aanleggen van 5G-netwerken in Europa. Bedrijven die meedoen aan de ontwikkeling, kunnen mogelijk worden afgerekend op wetten die in hun thuislanden gelden.

Dat meldt Bloomberg. In een concepttekst van EU-leiders staat: "Factoren zoals de wetten en het beleid waaraan aanbieders zijn gebonden in andere landen, moeten in overweging worden genomen." Dat is, zonder het met zo veel woorden te zeggen, een verwijzing naar China. Amerikaanse en Europese veiligheidsdiensten zijn bang dat Huawei, vrijwillig of verplicht, China helpt om Europeanen te bespioneren.

Huawei heeft twee belangrijke concurrenten. Dit zijn het Finse Nokia en het Zweedse Ericsson.

Bloomberg heeft een conceptversie van de Europese tekst in handen gekregen. Later deze week leggen gezanten van de Europese landen daar de laatste hand aan. Regeringsleiders zouden de verklaring volgende maand naar buiten brengen.

In de conceptverklaring staat verder dat belangrijke onderdelen van 5G, "zoals onderdelen die essentieel zijn voor de nationale veiligheid, alleen worden afgenomen van betrouwbare partijen". De ontwikkeling van 5G moet gebeuren op basis van "de kernwaarden van de EU, zoals mensenrechten en fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, bescherming van privacy, persoonlijke gegevens en intellectuele eigendommen, in het belang van transparantie."

Verder staat in de voorgestelde tekst dat het belangrijk is om meerdere aanbieders te hebben "om grote afhankelijkheid van een enkele aanbieder te voorkomen of te beperken". De opzet van de verklaring benadrukt ook nog "het belang van Europese technologische soevereiniteit".