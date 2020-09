Europa moet werk maken van een online identiteit en meer controle over persoonlijke data. Maar er komen ook investeringen rond infrastructuur, zoals supercomputers.

In haar state of the union-speech verwijst EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen enkele malen naar digitale initiatieven. Zo zal twintig procent van het herstelfonds NextGenerationEU naar digital gaan.

Daarbij gaat het onder meer om infrastructuur en er voor zorgen dat inwoners van landelijke gebieden toegang tot snel internet krijgen. Maar er wordt ook gekeken naar supercomputers. "Ik ben blij dat ik een investering van 8 miljard euro kan aankondigen in de volgende generatie van supercomputers, cutting edge technologie gemaakt in Europa," zegt von der Leyen.

Veel details over die investeringen zijn er nog niet. De commissievoorzitter verwijst in haar speech onder meer naar een Europese cloud, gebaseerd op GaiaX. Maar hoe het geld concreet wordt besteed is nog niet duidelijk.

Maar ze wil ook inzetten op een Europese online identiteit, die zowel voor het online ingeven van belastingen als voor het huren van een fiets kan dienen. En meer controle over eigen data, dat is vandaag een zeldzaamheid stelt ze. "Elke keer een app of website ons vraagt om een digitale identiteit te maken, weten we niet wat er echt gebeurt met onze data."

Tot slot moeten er volgens von der Leyen ook betere regels komen voor de digitale verwerking van gegevens. "We willen regels die mensen centraal plaatst. Algoritmes mogen geen black box zijn en er moeten duidelijke regels zijn wanneer het foutloopt. De Commissie zal hierover volgend jaar een wet voorstellen," aldus het hoofd van de Europese Commissie.

