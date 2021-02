De huidige roamingregels, waarbij EU-burgers geen toeslag moeten betalen voor bellen vanuit andere Europese landen, vervalt in 2022. De nieuwe roamingregels zouden ook worden uitgebreid.

Europese Commissie werkt aan een regel die de huidige wetten rond roaming moet verlengen met nog eens tien jaar. Onder de huidige regels kan je als EU-burger in de verschillende Europese landen bellen en surfen met je eigen mobiel abonnement, zonder daarvoor een toeslag te betalen.

Die regulering werd in 2012 ingevoerd, en alle roamingkosten werden uiteindelijk in 2017 afgeschaft. Een en ander betekent dat het systeem volgend jaar vervalt. De Europese Commissie wil de wet nu alvast met tien jaar verlengen en ze heeft daarover een wetsvoorstel ingediend die de roaming ook wat uitbreidt.

Aan dezelfde snelheid

Zo zouden burgers niet alleen kunnen bellen en surfen zonder toeslag, ze zouden ook het recht hebben om in het buitenland aan dezelfde snelheden te surfen als waarvoor ze in hun thuisland betalen. Wie in Duitsland een 5G-abonnement heeft, zou dus in ons land niet gelimiteerd mogen worden tot 4G. Caveat is hier natuurlijk dat het netwerk daarvoor uitgerust moet zijn.

Nog een toevoeging is de clausule dat mensen makkelijk nooddiensten moeten kunnen bereiken wanneer ze in het buitenland zitten. Ze moeten daarvoor de nodige info krijgen, met onder meer de diensten die beschikbaar zijn voor gebruikers met een handicap. Internationale hulplijnen moeten bovendien gratis worden voor reizigers, of moeten hun kost minstens op voorhand melden, zodat reizigers niet voor verrassingen komen te staan. Het 'grens-sms'je' zou dus best eens een pak langer kunnen worden.

Gratis roaming is een van de hoekstenen van de eengemaakte markt, zegt Thierry Breton, Eurocommissaris voor de Interne Markt in een mededeling over de nieuwe regels: 'Iedereen moet overal in Europa even goede connectiviteit hebben als thuis.'

Europese Commissie werkt aan een regel die de huidige wetten rond roaming moet verlengen met nog eens tien jaar. Onder de huidige regels kan je als EU-burger in de verschillende Europese landen bellen en surfen met je eigen mobiel abonnement, zonder daarvoor een toeslag te betalen. Die regulering werd in 2012 ingevoerd, en alle roamingkosten werden uiteindelijk in 2017 afgeschaft. Een en ander betekent dat het systeem volgend jaar vervalt. De Europese Commissie wil de wet nu alvast met tien jaar verlengen en ze heeft daarover een wetsvoorstel ingediend die de roaming ook wat uitbreidt. Zo zouden burgers niet alleen kunnen bellen en surfen zonder toeslag, ze zouden ook het recht hebben om in het buitenland aan dezelfde snelheden te surfen als waarvoor ze in hun thuisland betalen. Wie in Duitsland een 5G-abonnement heeft, zou dus in ons land niet gelimiteerd mogen worden tot 4G. Caveat is hier natuurlijk dat het netwerk daarvoor uitgerust moet zijn. Nog een toevoeging is de clausule dat mensen makkelijk nooddiensten moeten kunnen bereiken wanneer ze in het buitenland zitten. Ze moeten daarvoor de nodige info krijgen, met onder meer de diensten die beschikbaar zijn voor gebruikers met een handicap. Internationale hulplijnen moeten bovendien gratis worden voor reizigers, of moeten hun kost minstens op voorhand melden, zodat reizigers niet voor verrassingen komen te staan. Het 'grens-sms'je' zou dus best eens een pak langer kunnen worden.Gratis roaming is een van de hoekstenen van de eengemaakte markt, zegt Thierry Breton, Eurocommissaris voor de Interne Markt in een mededeling over de nieuwe regels: 'Iedereen moet overal in Europa even goede connectiviteit hebben als thuis.'