De Europese Commissie wil een digitaal platform in het leven roepen dat de zorgsector en onderzoekers toegang zal bieden tot grote hoeveelheden kankerbeeldvormingsgegevens. Het gaat volgens eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides om een schoolvoorbeeld van hoe het potentieel van innovatieve digitale oplossingen aangewend kan worden in de strijd tegen kanker.

De Commissie lanceerde deze week het initiatief voor kankerbeeldvorming. Bedoeling is een digitale infrastructuur uit te bouwen die databases van kankerbeeldvormingsdata in de lidstaten met elkaar verbindt. Het initiatief 'biedt zeer belangrijke informatie voor de volgende generatie van diagnostiek en behandeling van kanker, en maakt screening nauwkeuriger, vroegtijdiger en toegankelijker', legt Kyriakides uit.

Kunstmatige intelligentie

De Commissie steekt 18 miljoen euro in het pilootproject EUCAIM, of voluit het European Cancer Imaging Initiative. Het doel bestaat erin om tegen 2025 meer dan honderdduizend gevallen van kanker en zestig miljoen geannoteerde kankerbeelden samen te brengen. De data worden ook ter beschikking gesteld van ontwikkelaars van nieuwe technologie met artificiële intelligentie in kankeronderzoek. Het project gaat van start met 21 instellingen uit twaalf landen, waaronder de Luikse start-up Radiomics.

Volgens de Commissie zal de combinatie van grotere datasets en innovatie onderzoekers meer kansen bieden om hun inzicht in de ziekte te vergroten en gegevensgestuurde oplossingen voor kankerzorg te testen en te ontwikkelen. Die maken het artsen gemakkelijker om zich toe te leggen op meer gerichte en snellere diagnostiek en behandelingen, aldus de Commissie, die verzekert dat de infrastructuur wordt opgezet in overeenstemming met de privacyregels.

