De Europese Unie werkt aan de mogelijkheid om grote techbedrijven te laten meebetalen voor de kosten van Europese telecomnetwerken. Ze organiseert daarrond een consultatieperiode van een half jaar.

Tijdens die consultatieperiode, die begin volgend jaar van start gaat, zullen bedrijven, lidstaten en het brede publiek hun feedback op de voorstellen kunnen geven, zo zegt Eurocommissaris Thierry Breton tegen persbureau Reuters. Het voorstel houdt in principe in dat techgiganten zouden moeten bijdragen aan de financiering van Europese telecominfrastructuur. Volgens Europese telecomproviders maken bedrijven als Amazon, Google en Meta namelijk winst met het gebruik van die infrastructuur. De techbedrijven zelf zeggen dat zo'n voorstel de netneutraliteit in gevaar kan brengen.

Het idee past alvast in een bredere discussie over hoe de EU moet omgaan met digitale technologieën, waaronder ook het metaverse. Of er ook echt regels of betalingsvoorstellen volgen, is daarbij nog helemaal niet zeker. Enig wetsvoorstel wordt ten vroegste in 2023 verwacht, waarna het nog door de lange rechtsmolen van de EU moet gaan.

Tijdens die consultatieperiode, die begin volgend jaar van start gaat, zullen bedrijven, lidstaten en het brede publiek hun feedback op de voorstellen kunnen geven, zo zegt Eurocommissaris Thierry Breton tegen persbureau Reuters. Het voorstel houdt in principe in dat techgiganten zouden moeten bijdragen aan de financiering van Europese telecominfrastructuur. Volgens Europese telecomproviders maken bedrijven als Amazon, Google en Meta namelijk winst met het gebruik van die infrastructuur. De techbedrijven zelf zeggen dat zo'n voorstel de netneutraliteit in gevaar kan brengen.Het idee past alvast in een bredere discussie over hoe de EU moet omgaan met digitale technologieën, waaronder ook het metaverse. Of er ook echt regels of betalingsvoorstellen volgen, is daarbij nog helemaal niet zeker. Enig wetsvoorstel wordt ten vroegste in 2023 verwacht, waarna het nog door de lange rechtsmolen van de EU moet gaan.