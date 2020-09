De Europese Unie wil zichzelf meer macht geven om op te treden tegen techgiganten. Indien noodzakelijk moet het mogelijk worden om grote bedrijven op te splitsen of om hun Europese activiteiten (gedeeltelijk) te verkopen.

Een mogelijke reden voor de EU om in te grijpen is wanneer de marktdominantie van een techreus het belang van klanten en kleinere concurrenten schaadt. De Europese Commissie komt naar verwachting voor het einde van dit jaar met een wetsvoorstel hiervoor, meldt de Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton in een interview met Financial Times.

'Extreme omstandigheden'

De nieuwe wetgeving, die de Digital Services Act gaat heten, is volgens Breton bedoeld voor 'extreme omstandigheden'. Het moet niet alleen mogelijk worden bedrijven op te splitsen of deels te verkopen, maar ook om techreuzen in zijn geheel uit te sluiten van de Europese markt. Onder meer activiteiten waarmee bedrijven het voor gebruikers moeilijker maken over te stappen op een ander platform of gebruikers dwingen slechts één dienst te gebruiken, zijn volgens Breton aanleiding om sancties op te leggen.

Ook overweegt Brussel een beoordelingssysteem op te zetten waarmee zowel Europese gebruikers als belanghebbenden informatie over bedrijven kunnen vinden. Denk aan gegevens met betrekking tot compliance met de belastingwetgeving, de snelheid waarmee illegale content offline wordt gehaald, en dergelijke.

In samenwerking met Dutch IT Channel.

