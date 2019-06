Financiële dienstverlener Euroclear gaat een van haar processen voortaan met behulp van blockchain uitvoeren. De test moet de uitgifte en afwikkeling van European Commercial Paper sneller, makkelijker en transparanter maken.

European Commercial Paper (ECP) zijn een financieringsinstrument. Het gaat om effecten (securities) op korte termijn die bijvoorbeeld worden ingezet om onvoorziene uitgaven van de staat te dekken.

Dat proces zet Euroclearn nu op blockchain. Het werkt daarvoor samen met de Europese Investeringsbank (EIB), Banco Santander en EU.

"We zijn zeer verheugd om samen met onze partners de Proof of Value oefening succesvol te hebben volbracht en kijken uit naar de verdere kansen voor innovatie die de oplossing zal bieden," zegt Edwin De Pauw, Head of Data Services and Innovation bij Euroclear. "Ons doel is om intra-day uitgifte mogelijk te maken voor de ECP markten via een efficiënte oplossing op basis van blockchain-technologie."

Door het proces via blockchain te laten lopen, wordt volgens Euroclear tijd uitgespaard. Zo is er geen bilaterale verwerking onder verschillende spelers nodig omdat dit voortaan in één hub terechtkomt. Zo kan ECP voortaan op dezelfde dag worden uitgegeven. Ook haalt Euroclear lagere operationele kosten aan en het hele uitgifteproces wordt transparanter en traceerbaarder.