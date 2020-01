Terwijl de VS er alles aan doet om Europese landen bang te maken voor Huawei, zegt de Eurocommissaris voor Handel dat Europa niet van zin is om het bedrijf ten alle koste tegen te houden.

Phil Hogan, de Eurocommissaris voor Handel deed zijn uitspraken in een videointerview op een Britse persconferentie waar The Guardian aanwezig was. Hij geeft aan dat de Europese Unie in principe niet tegen het idee is om Huawei toegang te geven tot 5G-plannen.

Hij pleit om "criteria op te zetten waarin mensen eerlijk kunnen handelen. We kunnen niet tegen Huawei zeggen 'je mag niet naar de EU komen', dat willen we niet." Hij neemt daarbij afstand van het standpunt van de VS dat er al enkele jaren alles aan doet om de Chinese netwerkleverancier uit haar infrastructuur te weren. "We zijn geen aanhanger van de visie dat wat je ook doet, je Huawei moet blokkeren," klinkt het.

De uitspraken van Hogan zijn voor alle duidelijkheid geen formeel standpunt van de EU of haar lidstaten. Verschillende lidstaten bekijken momenteel individueel of ze strengere regels moeten opstellen voor Chinese spelers zoals Huawei en ZTE.

De VS gebruikt dat moment om druk uit te oefenen en te benadrukken dat Huawei spioneert namens de Chinese overheid. Huawei ontkent dat en de VS kon tot op heden die claims niet aantonen. Omgekeerd zijn er de afgelopen jaren wel meerdere bewijzen geweest dat de VS spioneert via Amerikaanse technologiebedrijven.

Recent nog zou de VS tegenover het Verenigd Koninkrijk er mee gedreigd hebben dat als de Britten Huawei toelaten als leverancier voor hun telecomnetwerken, de VS niet langer inlichtingen zal verschaffen aan het land. Hogan doet die bewering af als gebluf van Trump.

"Ik denk niet dat dit echt zal gebeuren," zei hij volgens The Guardian. Volgens hem zal de Amerikaanse president inzien dat de EU en VS gedeelde belangen hebben en dat de VS geen exclusiviteit heeft in het beschermen van haar burgers.

