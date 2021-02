Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager heeft Apple gewaarschuwd dat het alle apps op zijn platform gelijk moet behandelen.

Met die opmerking mengt de Europese concurrentietoezichthouder zich in een conflict tussen Apple en Facebook. Die laatste klaagde recent dat een komende update van Apples mobiele besturingssysteem iOS wel eens nadelig kan uitpakken voor het socialemediabedrijf. Apple wil gebruikers binnenkort gaan verplichten om toestemming te geven aan apps als die gerichte reclame willen aanbieden op basis van persoonlijke gegevens. Dit kan de inkomsten van Facebook, dat het juist van deze zeer specifieke advertenties moet hebben, hard raken.

Volgens Vestager lijkt dit in de eerste plaats een privacygerelateerde kwestie. Maar als Apple straks het speelveld verandert kan de concurrentie in het geding komen. Dat zou gebeuren als wordt aangetoond dat Apple zijn eigen apps niet op dezelfde manier behandelt, heeft de Deense gezegd in een interview met persbureau Reuters. In Brussel zijn hierover nog geen klachten binnengekomen.

Machtsmisbruik

Ook andere partijen zijn bang dat ze straks benadeeld worden door Apple's update. Maar Facebook is het meest mondig in zijn kritiek. Facebook-baas Mark Zuckerberg zou zelfs een aanklacht wegens machtsmisbruik tegen Apple overwegen.

De topman van Apple, Tim Cook, liet onlangs ook van zich horen. Hij haalde hard uit naar grote socialmediabedrijven die hun geld verdienen met het verzamelen en verwerken van grote hoeveelheden persoonlijke gegevens. Deze bedrijven, die hij niet bij naam noemde, maken zich volgens hem schuldig aan misleiding en het versterken van tegenstellingen in de maatschappij.

Apple wordt al vanwege andere kwesties onder de loep genomen door de Europese Commissie. Er lopen momenteel onderzoeken naar mobiele betalingssysteem Apple Pay en naar de App Store.

