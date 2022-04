is redacteur bij Data News

Eurofiber gaat dit jaar zo'n 80 kilometer glasvezel leggen in opdracht van een grote cloudspeler, maar ook lokale datacentra hebben daar baat bij.

Het project moet begin 2023 klaar zijn en komt er in opdracht van een (niet nader genoemde) grote internationale cloudaanbieder. Al kunnen ook andere klanten van Eurofiber er gebruik van maken.

Het gaat om een zogenaamde 144-vezelkabel die tegelijk ook langs een vijftal bedrijfsterreinen loopt en zo ook LCL West (Aalst), Interxion Digital Reality BRU4 (Zaventem) en een nieuwe EdgeConnect locatie in Ternat zal verbinden. Het netwerk zal samen met bestaande infrastructuur een 120 kilometer lange glasvezelring vormen rond Brussel, Gent en Antwerpen.

'De digitale transformatie in België gaat steeds sneller, vooral doordat toonaangevende bedrijven kwalitatief hoogwaardige nieuwe glasvezelroutes nodig hebben om hun lokale prestaties te verbeteren en hun ecosystemen uit te breiden naar gebieden die nog niet op het netwerk waren aangesloten.' Aldus Rhoderick van der Wyck, managing director International Business bij Eurofiber.

Het project moet begin 2023 klaar zijn en komt er in opdracht van een (niet nader genoemde) grote internationale cloudaanbieder. Al kunnen ook andere klanten van Eurofiber er gebruik van maken.Het gaat om een zogenaamde 144-vezelkabel die tegelijk ook langs een vijftal bedrijfsterreinen loopt en zo ook LCL West (Aalst), Interxion Digital Reality BRU4 (Zaventem) en een nieuwe EdgeConnect locatie in Ternat zal verbinden. Het netwerk zal samen met bestaande infrastructuur een 120 kilometer lange glasvezelring vormen rond Brussel, Gent en Antwerpen.'De digitale transformatie in België gaat steeds sneller, vooral doordat toonaangevende bedrijven kwalitatief hoogwaardige nieuwe glasvezelroutes nodig hebben om hun lokale prestaties te verbeteren en hun ecosystemen uit te breiden naar gebieden die nog niet op het netwerk waren aangesloten.' Aldus Rhoderick van der Wyck, managing director International Business bij Eurofiber.