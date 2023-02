Eurofiber gaat in Limburg 13 bedrijvenparken op zijn dedicated glasvezelnetwerk aansluiten. De fiberleverancier spreekt over een potentieel van 4.000 grote bedrijven en kmo's in de provincie.

Donderdag werden de bedrijvenparken in Genk-Diepenbeek, Houthalen en Hasselt al aangesloten op het glasvezelnetwerk van Eurofiber. Later dit voorjaar staan Sint-Truiden, Herk-de-Stad en Tongeren op de planning.

Dit jaar 140 bijkomende bedrijvenparken

Met zo'n 61.700 kilometer aangelegde glasvezel in de Benelux, Frankrijk en Duitsland en via partnerships zoals met het Waalse SOFICO en Unifiber, is Eurofiber vandaag al in veel straten en bedrijvenparken aanwezig. Dit jaar wil Eurofiber nog eens 140 Belgische bedrijvenparken aansluiten, goed voor een potentieel van 9.000 grote ondernemingen en kmo's. Langs Vlaamse kant gaat het om de aansluiting van zo'n 50 bedrijvenparken.

Bij een dedicated fiberaansluiting beschikt een bedrijf over een eigen, private glasvezelverbinding met een gegarandeerde snelheid en bandbreedte. En omdat de connectiviteit niet gedeeld wordt, is de verbinding volgens Eurofiber ook 'veiliger en onafhankelijk van het verbruik van anderen'.

