Apple hindert de concurrentie op de muziekstreamingmarkt door te eisen dat andere muziekstreamingdiensten gebruikmaken van Apples eigen betalingssysteem. Dat is de voorlopige conclusie van de Europese Commissie in een onderzoek dat Brussel begon na klachten van Spotify.

Ook het feit dat apps die in de App Store staan geen melding mogen maken dat het afsluiten van een abonnement goedkoper is buiten de App Store om, vindt de marktwaakhond zorgwekkend.

Door te eisen dat Spotify gebruikmaakt van Apples betalingssysteem, waarbij het Amerikaanse bedrijf 30 procent commissie krijgt over elke betaling, zet Apple zijn Zweedse concurrent op achterstand. Ten opzichte van Apples eigen muziekstreamingdienst Apple Music moet Spotify namelijk meer kosten goedmaken en dat kan leiden tot duurdere abonnementen voor klanten.

Apple verbiedt het bedrijven niet om buiten de App Store om goedkopere abonnementen aan te bieden. De Europese Commissie vindt het wel zorgwekkend dat de iPhonemaker bedrijven verbiedt om daar in de app reclame voor te maken. Dat leidt er mogelijk ook toe dat consumenten te veel betalen.

Poortwachter

De commissie beschouwt Apple als een poortwachter voor welke apps toegang krijgen tot de App Store, maar het bedrijf is met eigen diensten ook een directe concurrent van verschillende apps. 'Door strenge regels op te stellen die concurrerende muziekdiensten benadelen, onthoudt Apple goedkope muziekstreaming van consumenten en verstoort het de markt', verklaart Eurocommissaris Margrethe Vestager.

De aanklacht van de commissie is een eerste stap op weg naar een mogelijke boete voor Apple. Eerst kan het Amerikaanse bedrijf nog zijn eigen zienswijze aan Brussel melden.

Als Apple wordt veroordeeld kan dat wel gevolgen hebben voor het verdienmodel van het bedrijf. Het eist namelijk ook van andere bedrijven dan muziekstreamingdiensten 30 procent commissie en ook zij mogen niet in de eigen app reclame maken voor de mogelijkheid om goedkopere abonnementen af te sluiten.

Apple reageert met een uithaal naar zijn Zweedse concurrent Spotify. Die wil profiteren van alle voordelen van de app-winkel zonder ervoor te betalen, stelt het bedrijf. Volgens Apple gaan de argumenten van de Commissie net in tegen eerlijke concurrentie.

