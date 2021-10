De Europese Unie doet momenteel een bevraging bij concurrenten van Microsoft Teams. Een teken dat er mogelijk een mededingingsrechtszaak aankomt.

Volgens Reuters zijn er vragenlijsten verzonden naar concurrenten van Teams. Daarbij wil Europa onder meer weten of de integratie van Teams in Microsoft Office die eerste meer gewicht geeft op de markt.

De klacht daarover kwam van Slack, vandaag in handen van Salesforce, dat van mening is dat het bundelen van Teams met Office illegaal is. Zo zou Teams automatisch worden geïnstalleerd, is het moeilijk weer te verwijderen en weigert Microsoft informatie te voorzien om rivaliserende producten te laten samenwerken met Teams en Office.

Zo'n vragenlijst leidt niet per definitie tot een mededingingszaak, maar het is vaak wel de voorloper waarbij de EU vaststelt of een bepaalde speler haar positie misbruikt ten opzichte van concurrenten.

In de vragenlijst wordt specifiek gekeken naar de periode 2016 tot 2021. Teams kwam in 2017 op de markt.

Verder vraagt Europa ook of het bundelen van producten bedrijven data oplevert die hun marktsterkte in beide marktsegmenten, en of dat het moeilijker maakt voor andere spelers, specifiek voor zij die zich vooral toeleggen op één product. Ook wil het weten of de coronacrisis de vraag naar werkplek apps deed toenemen.

