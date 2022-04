De Europese mededingingsautoriteiten bevragen concurrenten van Microsoft over diens cloudactiviteiten en licentiedeals. Dat kan de aanzet geven tot een formeel antitrustonderzoek.

Concurrenten van Microsoft krijgen onder meer de vraag of de licentievoorwaarden van Microsoft genoeg concurrentie toelaten en of ze het besturingssysteem en andere productiviteitsapplicaties van Microsoft nodig hebben om te kunnen concurreren. Ook wordt er gevraagd naar verschillen in licenties en commerciële voorwaarden bij cloud service providers en een ander programma waar de clouddienst van Microsoft indirect wordt gebundeld met het aanbod van die provider.

Het vooronderzoek komt er na klachten van het Duitse NextCloud, de franse hostingprovider OVHcloud en twee andere bedrijven, zegt Reuters dat de vragenlijst kon inkijken.

Of dat tot een formeel antitrustonderzoek leidt zal nog moeten blijken. Op dat moment kan Microsoft zich ook verdedigen in de zaak en worden de beschuldigingen ook een stuk concreter. De afgelopen tien jaar legde Europa al voor 1,6 miljard euro aan Microsoft voor het overtreden van de concurrentieregels.

Concurrenten van Microsoft krijgen onder meer de vraag of de licentievoorwaarden van Microsoft genoeg concurrentie toelaten en of ze het besturingssysteem en andere productiviteitsapplicaties van Microsoft nodig hebben om te kunnen concurreren. Ook wordt er gevraagd naar verschillen in licenties en commerciële voorwaarden bij cloud service providers en een ander programma waar de clouddienst van Microsoft indirect wordt gebundeld met het aanbod van die provider.Het vooronderzoek komt er na klachten van het Duitse NextCloud, de franse hostingprovider OVHcloud en twee andere bedrijven, zegt Reuters dat de vragenlijst kon inkijken.Of dat tot een formeel antitrustonderzoek leidt zal nog moeten blijken. Op dat moment kan Microsoft zich ook verdedigen in de zaak en worden de beschuldigingen ook een stuk concreter. De afgelopen tien jaar legde Europa al voor 1,6 miljard euro aan Microsoft voor het overtreden van de concurrentieregels.