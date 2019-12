Europa bouwt ruimtestofzuiger

Europa wil een ruimtetuig bouwen dat satellieten gaat opruimen. Dit moet de hoeveelheid ruimteafval in een baan rond de aarde terugdringen. Het is de bedoeling dat de schoonmaaksonde, de ClearSpace-1, in 2025 voor het eerst een testvlucht uitvoert.

© ESA

Bij zijn eerste experimentele missie moet de ClearSpace-1 een onderdeel van een oude Europese raket oppikken op ongeveer 700 kilometer hoogte. Robotarmen moeten het onderdeel van 100 kilo vastpakken. Samen moeten ze dan uit een baan rond de aarde zakken, zodat ze gecontroleerd vergaan in de dampkring. Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA draaien er momenteel bijna 2000 actieve satellieten in een baan rond de aarde, evenals meer dan 3000 satellieten die het niet meer doen en veel raketonderdelen.