Broadcom legt 18,9 miljoen dollar op tafel voor de overname die in juli werd aangekondigd. De overname moet Broadcom's businessmodel in een nieuwe richting duwen. Eerder probeerde het bedrijf ook Qualcomm over te nemen, maar dat werd tegengehouden door de Amerikaanse president Trump omdat Broadcom, ondanks een verhuis naar de VS, van buitenlandse origine is.

Europa was de laatste overheid die de overname nog moest goedkeuren. Broadcom verwacht dat de deal tegen 5 november formeel rond zal zijn.