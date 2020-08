De Europese Commissie gaat de overname van Fitbit door Google onderzoeken. Zowel de data als eventuele marktverstoring worden onder de loep genomen.

Google nam in november wearable-producent Fitbit over voor 2,1 miljard dollar of 1,8 miljard euro. De deal deed al snel vragen rijzen, onder meer in Europa.

Nu zegt de Commissie dat het een diepgaand onderzoek opstart rond die overname. Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager stelt in een mededeling dat het gebruik van wearables in de komende jaren fel zal toenemen en dat daarbij ook meer data wordt gegenereerd.

"Deze data voorzien belangrijke inzichten in het leven en de gezondheid van gebruikers van zulke toestellen. Ons onderzoek wil verzekeren dat de controle van Google over deze data de concurrentie niet verstoort."

Concurrentie

De Europese Commissie redeneert dat Google een sterke positie heeft voor advertentiediensten in verschillende Europese landen, waaronder België. Het houdt rekening met het feit dat Google via de overname veel meer inzicht krijgt in gebruikers, maar dat het ook een concurrent wordt van andere activiteitstrackers.

Dat laatste is niet onbelangrijk als je weet dat veel van die wearables gekoppeld zijn aan Android-smartphones. Zo bestaat de kans dat Google haar eigen Fitbit zou bevoordelen ten opzichte van concurrenten.

Geen interesse in data

Google zelf heeft bij de overname in november al wel laten weten dat de interesse in Fitbit vooral bij de hardware ligt en niet bij de data. In een nieuwe blogpost als reactie op het Europese onderzoek herhaalt het dat.

"Deze deal gaat over toestellen, niet over data. We zijn van bij de start duidelijk geweest dat we Fitbit's gezondheids- en welzijnsdata niet gaan gebruiken voor Google ads." Aldus Rick Osterloh, senior vicepresident voor Devices & Services bij Google.

Fitbit had eind 2019 ongeveer 28 miljoen actieve gebruikers en heeft al meer dan honderd miljoen toestellen verkocht. Tussen begin dit jaar en maart, de meest recente kwartaalresultaten, verkocht het bedrijf 2,9 miljoen toestellen. Goed voor een omzet van 271,9 miljoen dollar.

