Europa haalt onveilige smartwatch voor kinderen van de markt

Europa eist dat distributeurs het horloge, dat enkel online werd verkocht, terugroepen. Het gaat om de Safe-KID-One van het Duitse bedrijf ENOX dat batchnummer 4260088660947 meekrijgt.

Het horloge is een smartwatch voor kinderen dat het mogelijk maakt om ouders te laten communiceren met hun kinderen, of hun locatie in de gaten te houden.

Maar Europa waarschuwt dat de communicatie van de Safe-KID-ONE onversleuteld naar de server van het bedrijf werd gestuurd en dat die ongeauthenticeerde toegang toeliet tot data. Dat wil zeggen dat de locatiegeschiedenis, gebruikte telefoonnummers en serienummers makkelijk te onderscheppen en veranderen zijn.

Wie dat kan, kan ook commando's sturen naar het horloge waardoor de smartwatch andere telefoonnummers kan bellen, je met het kind dat het horloge draagt kan communiceren en het kan traceren. Dat alles maakt dat de Safe-KID-One ondanks zijn naam niet zo veilig is.

Hoeveel smartwatches er in totaal zijn verkocht is niet bekend. Volgens de waarschuwing werd het horloge enkel online verkocht. Een kleine zoektocht leert ons dat het horloge onder meer bij Conrad.be en de webwinkel van Fnac werd aangeboden.