De Europese Commissie maakt 2,9 miljard euro vrij om een volledig Europese keten van batterijtechnologie op poten te zetten. 12 lidstaten, waaronder België, maar ook grote spelers zoals BMW en Tesla doen mee.

De investering moet een ecosysteem op poten brengen dat begint bij de grondstoffen tot het ontwikkelen, ontwerpen, produceren en uiteindelijk ook recycleren van batterijen. Europa voorziet een stevige voorzet, de ambitie is dat er ook nog negen miljard euro volgt van private spelers.

De redenering achter het project is dat het sterker staat als Europees project van verschillende landen, dan wanneer die landen individueel een vergelijkbaar initiatief zouden nemen. De plannen werden voorgesteld door Eurocommissaris Margrethe Vestager, verantwoordelijk voor het concurrentiebeleid van de EU.

Het project, dat de naam Battery Innovation project meekrijgt, past in de groene energietransitie die Europa wil maken. We moeten minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en de kostprijs en autonomie van een elektrische wagen is rechtstreeks afhankelijk van de prijs en prestaties van hun batterij.

In tweede instantie denkt de Europese Commissie ook aan thuisbatterijen, die energie uit zonnepanelen of andere hernieuwbare bronnen kunnen bewaren.

Wat niet expliciet wordt gezegd, maar ongetwijfeld meespeelt, is dat veel batterij-technologie en productie vandaag in China gebeurt. Als Europa er in slaagt om zelf batterijen te ontwikkelen, dan is het een pak minder afhankelijk van andere landen.

Belgische deelnemers

De 2,9 miljard is afkomstig van twaalf lidstaten: België, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Spanje, Polen, Griekenland, Italië, Slovakije, Kroatië en Finland.

Daarnaast zijn er vandaag al 42 bedrijven actief betrokken bij het project. Onder meer BMW, Fiat, Tesla en Solvay worden genoemd. Verder worden ook Hydrometal en Prayon genoemd als Belgische bedrijven die deelnemen.

