De Europese Commissie heeft geen bezwaren tegen de overname van Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Filmstudios door de Amerikaanse e-commercegigant Amazon. De transactie leidt niet tot concurrentieproblemen in Europa, zo oordeelt de Commissie.

Amazon kondigde de geplande overname aan in mei 2021. De webwinkel heeft er 8,45 miljard dollar voor veil, inclusief schulden. De overname past in de onstilbare honger naar streamingcontent bij Amerikaanse media- en internetbedrijven.

Metro-Goldwyn-Mayer, dat nu nog in handen is van hefboomfondsen, heeft een grote catalogus aan blockbusters, zoals de filmreeksen van James Bond en Rocky. Ook de televisieseries The Handmaid's Tale en Fargo zijn eigendom van MGM. De vollige catalogus telt zo'n vierduizend filmtitels en zeventienduizend tv-shows.

De deal is meer omstreden in de Verenigde Staten. Uit vrees voor de toenemende macht van Amazon in de streamingsector met abonnementen, gaan er (ook politieke) stemmen op om de overname te blokkeren. De Amerikaanse concurrentieautoriteit moet zich er nog over uitspreken.

