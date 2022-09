De Europese Commissie heeft een wetsvoorstel gelanceerd om mobiele telefoons en tablets duurzamer te maken. Dat verplicht fabrikanten onder meer om gedurende een langere tijd bepaalde wisselstukken aan te bieden.

Met het voorstel wil de Commissie de levensduur van mobiele telefoons en tablets aanzienlijk verlengen. Fabrikanten worden verplicht om vijf jaar na de lancering van een model nog eens vijf jaar lang vervangstukken te voorzien voor vijftien onderdelen. Het gaat dan onder meer om de batterij, het scherm en de behuizing.

Label en software

De Commissie eist ook verbeteringen aan de levensduur van de batterij. Telefoon- en tabletbatterijen zullen minstens vijfhonderd volledige laadbeurten moeten kunnen doorstaan ​​voordat de capaciteit tot 83 procent terugvalt. Om de consument te informeren bij de aankoop komt er ook een labelsysteem met gegevens over de batterijduur en water- en valbestendigheid.

Fabrikanten zullen ook veiligheidssoftware moeten blijven updaten voor elk model, tot vijf jaar nadat de verkoop ervan is stopgezet.

E-waste

Met het plan wil de Commissie de elektronische afvalberg verminderen, en het gebruik van waardevolle materialen drukken. De internationale ngo ECOS verwelkomt het voorstel, maar vindt het niet ver genoeg gaan. 'Hoewel in het algemeen bemoedigend, moeten deze voorstellen nog aanzienlijk verbeterd worden', zegt de organisatie. 'De beschikbaarheid en vervangbaarheid van onderdelen beperkt bijvoorbeeld de mogelijkheden voor doe-het-zelf reparateurs.'

Technologiekoepel Digital Europe vindt de plannen dan weer te ver gaan en argumenteert dat er net méér afval gecreëerd zal worden. Toch kiezen grote fabrikanten voor de vlucht vooruit: onder meer Apple en Samsung zijn inmiddels begonnen met de verkoop van wisselstukken.

