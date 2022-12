Fabrikanten van elektronische toestellen moeten binnenkort USB-C als oplaadstandaard gebruiken. Dat moet tegen 2024, maar Europa heeft daar nu een concrete datum voor.

Uiterlijk op 28 december 2024 moet de oplaadinterface en de oplaadcommunicatieprotocollen voor dergelijke toestellen uitgerust zijn met USB-C, staat te lezen in de directieve 2022/2380. Toestellen die na die datum op de markt komen moeten dus aan de regelgeving voldoen.

In praktijk wil dat vooral zeggen dat Apple nog twee generaties tijd heeft om de iPhone aan te passen. Het bedrijf liet eerder al verstaan dat het niet blij is met die beslissing, maar zich wel zal schikken naar de Europese wetgeving.

Gezien de iPhone doorgaans in het najaar verschijnt, zou het in theorie tot de iPhone van 2025 kunnen duren. Al circuleren er al een tijdje geruchten dat Apple zich sneller zal aanpassen. Het biedt al enige tijd iPads en MacBooks aan met USB-C, dus volledig nieuw is de technologie voor het bedrijf niet.

Uiteraard geldt de verplichting ook voor andere toestelmakers, maar vrijwel elke maker van smartphones, tablets, oortjes of andere elektronica gebruikt USB-C vandaag al nadat Europa aan de sector vroeg om samen tot een standaard te komen. Enkel de iPhone deed niet mee.

