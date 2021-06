Er zijn plannen om binnen Europa één digitale identiteit op te richten waarmee burgers zowel hun betaalgegevens, inloggegevens bij overheden als documenten veilig kunnen bewaren.

De plannen zouden woensdag formeel worden bekendgemaakt, maar de Financial Times kon op basis van enkele bronnen al enkele details naar voren brengen.

Het concept lijkt op een combinatie van wat we in België al langer kennen met de eID en Itsme. Maar de digitale identiteit zou ook ruimte bieden voor het bewaren van documenten, zoals een digitale versie van je rijbewijs, en betaalgegevens.

Tegelijk komt er een structurele scheiding tussen gegevens om te voorkomen dat data van burgers kan worden ingekeken en gebruikt voor commerciële doeleinden.

Momenteel voert Europa gesprekken met de lidstaten rond de technische standaarden. Binnen een jaar zou de digitale portefeuille of identiteit operationeel moeten zijn.

