Europa moet minder afhankelijk worden van 's werelds techreuzen. Daarom moet de Europese Unie snel een eigen browser en een besturingssysteem ontwikkelen. Dat zegt Finland, een van de 27 leden van de EU.

Als het gaat om besturingssystemen en browsers is Europa te afhankelijk van de Amerikaanse techgiganten Microsoft, Google en Apple, stelt de Finse minister van Financiën Katri Kulmuni. Het leeuwendeel van de computersystemen en mobiele toestellen in de wereld draait op een platform van een van deze drie bedrijven, te weten Windows, macOS, iOS of Android. Daarnaast wordt ook de browserwereld gedomineerd door - met name - Google en Apple: Chrome was in 2019 de meest gebruikte browser, gevolgd door Safari.

'Vijandige beïnvloeding door het beheren van computernetwerken en gegevens is het grootste risico waar wij in de toekomst mee te maken krijgen. Amerikaanse en Chinese concurrenten lopen voor op ons', zei de Finse minister deze week. Europa heeft volgens haar een pionier nodig.

Het Chinese Huawei werkt inmiddels aan verschillende eigen alternatieven voor de software van Google, waarvan het door een Amerikaans handelsverbod geen gebruik meer mag maken. Zo legt het bedrijf momenteel de laatste hand aan het besturingssysteem Harmony OS en beschikt het ook over een eigen app-winkel (Huawei AppGallery) en mobiele browser.

Overigens bestaan er al verschillende browsers van Europese makelij, zoals Opera en Vivaldi. De marktaandelen van die programma's zijn echter bijzonder klein.

