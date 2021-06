De Europese Commissie wil nagaan of Facebook data van adverteerders misbruikt om diezelfde adverteerders te beconcurreren met zijn zoekertjesplatform.

'Facebook wordt door bijna drie miljard mensen maandelijks gebruikt en bijna zeven miljoen bedrijven adverteren op Facebook. Facebook verzamelt grote hoeveelheden data rond de activiteiten van gebruikers op haar netwerk en daarbuiten, waardoor het zich op specifieke klantengroepen kan richten,' zegt EU-commissaris voor mededinging Marghrethe Vestager.

'We gaan in detail bekijken of die data Facebook een ongepast voordeel geeft, specifiek in de sector rond zoekertjes, waar mensen dagelijks dingen kopen en verkopen en waar Facebook concurreert met bedrijven waarvan het data verzamelt. In de digitale economie van vandaag hoort data niet te worden gebruikt om de concurrentie te verstoren.'

Bijsturen met data van concurrenten

Het gaat daarbij om adverteerders waarmee Facebook zelf concurreert. Denk daarbij aan een zoekertjessite die op Facebook adverteert, waardoor Facebook zelf weet op welk publiek die site zich richt en waardoor het zelf haar zoekertjesafdeling Marketplace kan bijsturen.

De Commissie zal ook nauw samenwerken met de Britse Competition and Markets Authority (CMA) dat een gelijkaardig onderzoek voert.

Een (fictief) voorbeeld: Stel dat 2dehands.be, onderdeel van eBay, op Facebook gericht zou adverteren op vrouwen van veertig jaar die fan zijn van Doctor Who, of mannen van dertig met interesse in vinylplaten. Dan weet Facebook enerzijds in welke mate 2dehands dat doet, maar ook hoeveel mensen doorklikken op die advertentie en dus hoe effectief dat is. Als Facebook daaruit leert dat bepaalde doelgroepen zeer veel interesse hebben in zoekertjes, dan kan het Marketplace daarop afstemmen op basis van data van een concurrent.

Verbonden met Facebook

De Commissie benadrukt dat zo'n onderzoek nog geen aanwijzing is van schuld. Maar volledig ondenkbaar is dat niet. In 2018 toonde Buzzfeed al aan dat Facebook door data uit haar VPN-toepassing Onavo leerde dat de berichtenapp bijzonder populair was, waardoor Facebook ze besloot over te nemen voor 19 miljard dollar.

Daarnaast zal Europa ook onderzoeken of de manier waarop Marketplace is verweven in Facebook een vorm van afhankelijkheid is waarmee het een voordeel heeft ten opzichte van concurrenten. Vandaag heeft Marketplace een zeer prominente plaats, zowel in de app als op de website van Facebook. In die mate dat je al moeite moet doen om er niet per ongeluk terecht te komen.

