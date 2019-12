De Europese mededingingswaakhond is een vooronderzoek begonnen naar de manier waarop Google data verzamelt. Dat werd bevestigd na berichtgeving van persbureau Reuters.

De Europese mededingingswaakhond heeft Google opnieuw in het vizier, deze keer voor de manier waarop het bedrijf gebruikersgegevens verzamelt. De toezichthouder heeft vragenlijsten opgestuurd naar niet nader genoemde bedrijven. Zij moesten laten weten welke data ze aan Google bezorgen, op welke manier ze daarvoor gecompenseerd worden en hoe waardevol ze die data zelf achten. De waakhond wilde ook weten of Google ooit geweigerd had om zelf gegevens te verstrekken en op welke manier dit de bedrijven had beïnvloed. Dat schijft Reuters, dat de documenten in kwestie kon inkijken.

Achteraf bevestigde de Europese Commissie aan het persbureau dat er een voorlopig onderzoek plaatsvindt. "De Commissie heeft vragenlijsten uitgestuurd als onderdeel van een vooronderzoek naar de manier waarop Google gegevens verzamelt en gebruikt", aldus de EU-waakhond.

Onder impuls van Margrethe Vestager, de eurocommissaris voor mededinging, kreeg Google de voorbije jaren al een aantal Europese recordboetes te verwerken. In 2017 legde de mededingingswaakhond het bedrijf 2,4 miljard euro boete op in een zaak rond Google Shopping waarbij concurrenten werden benadeeld. Vorig jaar moest Google 4,3 miljard euro betalen voor het opdringen van zijn browser en zoekmachine op Android-telefoons. In maart dit jaar volgde nog een boete van 1,49 miljard euro voor machtsmisbruik met advertentiedienst AdSense. Onlangs zei Vestager dat de boetes nog niet het gewenste effect hebben en dat ze nog harder wil optreden tegen te dominante techbedrijven.