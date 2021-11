De Europese Unie gaat bekijken of de regels voor staatssteun versoepeld kunnen worden voor chipmakers. Europa wil graag meer chipfabrieken op eigen bodem, maar die zijn ontzettend duur om te zetten.

De Europese Commissie zou volgens Bloomberg vandaag bekijken of de huidige aanpak anders kan. Die vraag komt er vooral van Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton. Al is niet iedereen daarvoor gewonnen. Volgens het persagenschap zou onder meer Marghrete Vestager (Eurocommissaris voor Mededinging) tegen zijn.

Europa wil tegen 2030 dat twintig procent van de chipproductie op Europese bodem gebeurt en wil daarom graag chipfabrikanten als TSMC of Intel overtuigen. Maar de bouw van een fabriek kost miljarden euro's. Tegelijk zijn geavanceerde chips al na enkele jaren verouderd qua technologie. Dat maakt dat de tijd om een fabriek winstgevend te maken zeer beperkt is.

Azië

In Aziatische landen zijn overheden doorgaans meer bereid geweest om een aanzienlijk bedrag van de bouwkosten te subsidiëren. In Europa ligt dat moeilijker omdat er beperkingen zijn aan hoeveel steun een land mag geven. Door de regels voor chipmakers te versoepelen, gaat er dus een deur open om grote spelers te overtuigen om in onze regio chips te bakken.

De Europese Commissie zou volgens Bloomberg vandaag bekijken of de huidige aanpak anders kan. Die vraag komt er vooral van Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton. Al is niet iedereen daarvoor gewonnen. Volgens het persagenschap zou onder meer Marghrete Vestager (Eurocommissaris voor Mededinging) tegen zijn.Europa wil tegen 2030 dat twintig procent van de chipproductie op Europese bodem gebeurt en wil daarom graag chipfabrikanten als TSMC of Intel overtuigen. Maar de bouw van een fabriek kost miljarden euro's. Tegelijk zijn geavanceerde chips al na enkele jaren verouderd qua technologie. Dat maakt dat de tijd om een fabriek winstgevend te maken zeer beperkt is.In Aziatische landen zijn overheden doorgaans meer bereid geweest om een aanzienlijk bedrag van de bouwkosten te subsidiëren. In Europa ligt dat moeilijker omdat er beperkingen zijn aan hoeveel steun een land mag geven. Door de regels voor chipmakers te versoepelen, gaat er dus een deur open om grote spelers te overtuigen om in onze regio chips te bakken.