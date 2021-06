De Europese Commissie werkt aan een van haar grootste onderzoeken ooit tegen Google. Die bekijkt de positie van het bedrijf op de digitale advertentiemarkt.

Het onderzoek is nog niet formeel, maar zou voor het einde van het jaar van start gaan zeggen bronnen bekend met de zaak aan Reuters.

Met een omzet van 147 miljard dollar is de online advertentiebusiness van Google de grootste ter wereld. Het gaat om de advertenties in de zoekmachine, in Youtube, maar ook via haar advertentienetwerken. Dat zijn de ads die je ziet op websites en in apps die draaien op technologie van Google.

Hoewel Google technisch gezien geen monopolie heeft, beschikt het bedrijf wel over een zeer dominante positie waarbij haar aanbod en software op zoveel plaatsen een rol speelt dat het moeilijk is om Google te vermijden. Omdat veel partijen van het bedrijf afhankelijk zijn, kan het concurrenten beter tegenhouden en bijgevolg vlotter haar prijzen hoger zetten.

Europa geeft aan Reuters geen commentaar op het mogelijke onderzoek. Ook Google reageerde nog niet. Het bedrijf moest de afgelopen tien jaar al meer dan acht miljard euro aan antitrustboetes betalen, onder meer rond haar shopping-resultaten, Android en een ander aspect van online advertenties.

Als het effectief tot een onderzoek komt en dat draait in het nadeel van Google uit, dan kijkt het bedrijf opnieuw aan tegen een boete die in de miljarden euro's kan lopen.

