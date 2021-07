Quantum, zo luidt de pure marketingnaam van een revolutionaire commerciële satelliet die het Europese ruimtevaartbureau ESA en enkele Europese bedrijven in principe eind juli de ruimte insturen. Baanbrekend is dat zij na lancering te herprogrammeren is.

Quantum, zo luidt de pure marketingnaam van een revolutionaire commerciële satelliet die het Europese ruimtevaartbureau ESA en enkele Europese bedrijven in principe eind juli de ruimte insturen. Baanbrekend is dat zij na lancering te herprogrammeren is, zo bleek dinsdag tijdens een online persconferentie. De nieuwe satelliet is immers als eerste commerciële kunstmaan in staat om zich wat betreft de dekking, de sterkte van het signaal, het frequentiebereik en bandbreedte aan te passen aan de behoeftes van de klanten.

Behoeften van potentiële gebruikers veranderen, zeker over een periode van vijftien jaar. En daarop konden satellietbouwers niet altijd inspelen, zeker niet na lancering.

Vanuit een geostationaire baan op 48 graden oosterlengte kan Quantum via speciale software wel vanuit de ruimte inspelen op die wijzigende behoeftes. De kunstmaan kan data, communicatie en entertainment doorsturen waar en wanneer dit precies nodig is. Juist omdat de gebruikers kunnen kiezen hoe ze de beams willen richten. Hun richting kan zich in real-time aanpassen om bijvoorbeeld informatie te verstrekken aan passagiers die zich verplaatsen met vliegtuigen of schepen.

De acht beams zijn ook met een druk op de knop aan te passen, zodat er meer data worden verstuurd wanneer dat nodig is.

Een herconfigratie tussen twee missies zal slechts enkele minuten vergen. De 3,5 ton wegende kunstmaan zal in de Ku-band opereren.

Voor Quantum hebben ESA, het Britse ruimtevaartbureau, de Europese satellietoperator Eutelsat, satellietbouwer Airbus Defence and Space en de Britse satellietbouwer Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) de handen in elkaar geslagen. Airbus bouwde in Portsmouth de nuttige lading, SSTL zorgde voor het platform. Testen gebeurden bij Airbus in Toulouse.

In principe vindt de lancering op 27 juli plaats, met een Ariane-5 draagraket vanop de Europese lanceerbasis Kourou. Quantum zou in oktober in dienst moeten komen en heeft een levensduur van vijftien jaar.

Eutelsat verduidelijkte niet wie de eerste klanten van Quantum zijn. Het globale budget bedraagt meer dan 300 miljoen euro, met een inbreng van 90 miljoen euro vanwege ESA.

Quantum, zo luidt de pure marketingnaam van een revolutionaire commerciële satelliet die het Europese ruimtevaartbureau ESA en enkele Europese bedrijven in principe eind juli de ruimte insturen. Baanbrekend is dat zij na lancering te herprogrammeren is, zo bleek dinsdag tijdens een online persconferentie. De nieuwe satelliet is immers als eerste commerciële kunstmaan in staat om zich wat betreft de dekking, de sterkte van het signaal, het frequentiebereik en bandbreedte aan te passen aan de behoeftes van de klanten. Behoeften van potentiële gebruikers veranderen, zeker over een periode van vijftien jaar. En daarop konden satellietbouwers niet altijd inspelen, zeker niet na lancering. Vanuit een geostationaire baan op 48 graden oosterlengte kan Quantum via speciale software wel vanuit de ruimte inspelen op die wijzigende behoeftes. De kunstmaan kan data, communicatie en entertainment doorsturen waar en wanneer dit precies nodig is. Juist omdat de gebruikers kunnen kiezen hoe ze de beams willen richten. Hun richting kan zich in real-time aanpassen om bijvoorbeeld informatie te verstrekken aan passagiers die zich verplaatsen met vliegtuigen of schepen. De acht beams zijn ook met een druk op de knop aan te passen, zodat er meer data worden verstuurd wanneer dat nodig is. Een herconfigratie tussen twee missies zal slechts enkele minuten vergen. De 3,5 ton wegende kunstmaan zal in de Ku-band opereren. Voor Quantum hebben ESA, het Britse ruimtevaartbureau, de Europese satellietoperator Eutelsat, satellietbouwer Airbus Defence and Space en de Britse satellietbouwer Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) de handen in elkaar geslagen. Airbus bouwde in Portsmouth de nuttige lading, SSTL zorgde voor het platform. Testen gebeurden bij Airbus in Toulouse. In principe vindt de lancering op 27 juli plaats, met een Ariane-5 draagraket vanop de Europese lanceerbasis Kourou. Quantum zou in oktober in dienst moeten komen en heeft een levensduur van vijftien jaar. Eutelsat verduidelijkte niet wie de eerste klanten van Quantum zijn. Het globale budget bedraagt meer dan 300 miljoen euro, met een inbreng van 90 miljoen euro vanwege ESA.