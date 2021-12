Ook de komende tien jaar blijft mobiel bellen, sms'en en surfen in een ander EU-land aan dezelfde tarieven als thuis. Tegelijk moet je voortaan in het buitenland dezelfde kwaliteit krijgen.

Het wegvallen van de roamingkosten is een van de paradepaardjes van Europa. Het duurde jaren vooraleer de tarieven volledig wegvielen, maar sinds 2017 betaal je in een ander EU-land in principe niet meer dan in je eigen land. Die maatregel is echter beperkt in de tijd en liep af in juli 2022. Nu hebben de lidstaten en het Europees Parlement een akkoord om dat te verlengen naar 2032, met enkele verbeteringen.

Zo moet je voortaan dezelfde service kunnen krijgen als thuis. Zo kreeg je tot op heden in één op drie gevallen bijvoorbeeld 3G ook al heb je thuis 4G en is er 4G beschikbaar op je bestemming. Een vierde van de Europeanen ondervond ook slechtere servicekwaliteit, ook al is het netwerk voor de lokale bevolking van betere kwaliteit.

'Sinds 2017 zijn de roamingtarieven afgeschaft. En vandaag hebben we ervoor gezorgd dat we deze voordelen nog eens 10 jaar kunnen behouden om op reis in de EU zonder extra kosten verbonden te blijven en te bellen, sms'en en te surfen op het internet. We verbeteren met deze nieuwe verordening ook de roamingkwaliteit.' Aldus vicevoorzitter Margrethe Vestager. Het nieuwe akkoord gaat automatisch in werking wanneer het huidige in juli 2022 afloopt.

Operatoren zelf mogen wel kosten aan elkaar doorrekenen. Als pakweg 200.000 klanten van Proximus in Spanje gebruik maken van het netwerk van Movistar of Vodafone, dan mogen die laatste twee dat wel doorrekenen aan Proximus, maar de klant zelf mag daar niets van merken. Wel heeft het nieuwe akkoord nieuwe groothandelstarieven opgelegd die operatoren elkaar mogen aanrekenen:

2 euro/Gb in 2022, 1,8 euro/Gb in 2023, 1,55 euro/Gb in 2024, 1,3 euro/Gb in 2025, 1,1 euro/Gb in 2026 en 1 euro/Gb vanaf 2027.

Voor oproepen: 0,022 euro/min in 2022-2024 en 0,019 euro/min vanaf 2025.

Voor sms: 0,004 euro/SMS in 2022-2024 en 0,003 euro/SMS vanaf 2025.

Het wegvallen van de roamingkosten is een van de paradepaardjes van Europa. Het duurde jaren vooraleer de tarieven volledig wegvielen, maar sinds 2017 betaal je in een ander EU-land in principe niet meer dan in je eigen land. Die maatregel is echter beperkt in de tijd en liep af in juli 2022. Nu hebben de lidstaten en het Europees Parlement een akkoord om dat te verlengen naar 2032, met enkele verbeteringen.Zo moet je voortaan dezelfde service kunnen krijgen als thuis. Zo kreeg je tot op heden in één op drie gevallen bijvoorbeeld 3G ook al heb je thuis 4G en is er 4G beschikbaar op je bestemming. Een vierde van de Europeanen ondervond ook slechtere servicekwaliteit, ook al is het netwerk voor de lokale bevolking van betere kwaliteit.'Sinds 2017 zijn de roamingtarieven afgeschaft. En vandaag hebben we ervoor gezorgd dat we deze voordelen nog eens 10 jaar kunnen behouden om op reis in de EU zonder extra kosten verbonden te blijven en te bellen, sms'en en te surfen op het internet. We verbeteren met deze nieuwe verordening ook de roamingkwaliteit.' Aldus vicevoorzitter Margrethe Vestager. Het nieuwe akkoord gaat automatisch in werking wanneer het huidige in juli 2022 afloopt.Operatoren zelf mogen wel kosten aan elkaar doorrekenen. Als pakweg 200.000 klanten van Proximus in Spanje gebruik maken van het netwerk van Movistar of Vodafone, dan mogen die laatste twee dat wel doorrekenen aan Proximus, maar de klant zelf mag daar niets van merken. Wel heeft het nieuwe akkoord nieuwe groothandelstarieven opgelegd die operatoren elkaar mogen aanrekenen: 2 euro/Gb in 2022, 1,8 euro/Gb in 2023, 1,55 euro/Gb in 2024, 1,3 euro/Gb in 2025, 1,1 euro/Gb in 2026 en 1 euro/Gb vanaf 2027.Voor oproepen: 0,022 euro/min in 2022-2024 en 0,019 euro/min vanaf 2025.Voor sms: 0,004 euro/SMS in 2022-2024 en 0,003 euro/SMS vanaf 2025.