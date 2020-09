De Europese Commissie heeft plannen voor een Europese digitale identiteit. Het lijkt op een variant van Itsme, maar dan voor burgers en bedrijven uit alle lidstaten.

Het gaat op dit moment om een visie die tegen midden volgend jaar in een concreet voorstel zou komen. Zo blijkt uit documenten die Euractiv kon inkijken. Het idee is dat burgers en bedrijven zich met zo'n identiteit in heel de EU online kunnen identificeren.

Het idee lijkt sterk op wat ons land vandaag met Itsme heeft, een samenwerking tussen de overheid, banken en telecomoperatoren waarbij je als burger je online kan identificeren bij verschillende diensten. Al is het concept vooral een antwoord op de huidige, vaak Amerikaanse, inlogsystemen. Zo kan je vandaag op veel sites inloggen met je account van Google, Microsoft of Facebook.

De documenten die Euractiv kon inkijken stellen dat sociale media diensten doorgaans een laag beveiligingsniveau hebben voor online identificatie. Een Europees alternatief moet daar een antwoord op geven.

De plannen komen er een week voor de volgend Europese top. Volgens Euractiv zal daar door de lidstaten formeel worden gevraagd om een Europees framework te ontwikkelen. Tegen eind dit jaar komt er een Digital Services Act waarbij de plannen verder uitgewerkt worden.

