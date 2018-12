Europa werkt aan vierde antitrustzaak tegen Google

Volgens Reuters is er momenteel een vragenlijst uitgestuurd naar concurrenten. Die moet nagaan of de macht van Google hen benadeelt en of er impact was door grote veranderingen in het algoritme of door de introductie van zaken als Local Universal (hoteladvertenties) of One Box (een tool om de zichtbaarheid in Google Search te verbeteren).

De klacht dat Google ook hier zijn positie zou misbruiken komt onder meer van restaurantreview-app Yelp en andere concurrenten in het reis- en horecasegment van zoekdiensten.

Op dit moment gaat het om een rondvraag, wat wil zeggen dat het nog maanden of zelfs meer dan een jaar kan duren voor er een effectieve veroordeling kan komen. Maar het is wel al de vierde (mogelijke) antitrustzaak voor Google in Europa.

Eerder werd het bedrijf al veroordeeld voor het bevoordelen van de eigen winkeladvertenties, enkele maanden geleden kreeg het bedrijf een boete voor de dominante positie van Android, of beter gezegd: het feit dat Google daardoor haar eigen apps kon bundelen met Android. De twee samen zijn goed voor een boete van 6,76 miljard euro. Tot slot is er ook nog een derde zaak lopende rond AdSense, maar daar is nog geen uitspraak over.