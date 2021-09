Een universele oplader voor mobiele telefoons, tablets en andere draagbare elektrische apparaten wordt verplicht in de Europese Unie. De Europese Commissie komt met een wetsvoorstel, maar de lidstaten en het Europees Parlement moeten het daar nog over eens worden.

Het dagelijks EU-bestuur had begin vorig jaar al aangekondigd rond deze tijd met wetgeving te komen die een einde moet maken aan de opeenhoping van snoeren en stekkers in vrijwel alle huishoudens. Fabrikanten, waaronder Apple, kwamen vele jaren geleden onder druk uit Brussel op vrijwillige basis al wel een standaard overeen voor stekkers, maar tot een universele oplader kwam het niet. Wel is het aantal soorten gereduceerd tot drie, waarvan USB-C de belangrijkste is.

Aangezien dat de standaard zou moeten worden, zou Apple op termijn zijn stekkerpoort voor iPhones moeten veranderen. Het Amerikaanse bedrijf stelt dat het voorstel juist leidt tot extra elektronisch afval en innovatie remt. Apple is al gestopt met het leveren van stekkers bij zijn nieuwe telefoons.

Verspilling

De Europese Commissie schatte eerder dat jaarlijks zo'n 300 miljoen euro wordt verspild door ongebruikte opladers. De afvalberg zou jaarlijks groeien met miljoenen kilo's. Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk aangedrongen op één soort oplader voor smartphones, tablets en apparaten als camera's en e-readers. EU-commissaris Thierry Breton (Industrie, Interne Markt) presenteert het voorstel donderdagmiddag. Het duurt naar verwachting enkele jaren voordat de consument genoeg heeft aan één oplader.

