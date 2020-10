is redacteur bij Data News

Europa gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe beheerder voor de .EU internetextensie. Maar er zijn voorwaarden aan verbonden.

Tegen oktober 2022 kan een nieuwe kandidaat de 3,6 miljoen Europese domeinnamen beheren. Momenteel gebeurt dat door EURid, dat de afgelopen 15 jaar die taak op zich nam.

Maar het gaat niet om een contract waar eender wie aan kan deelnemen. De EU vereist dat het om een Europese non-profit organisatie moet gaan die bovendien meertalig kan opereren. Zo wil Europa vermoedelijk (al dan niet Amerikaanse) commerciële spelers weren.

Commerciële organisaties kunnen wel meedoen door een niet-winstgevend consortium te vormen. Het gaat daarbij om een omzet van enkele miljoenen. EURid haalde vorig jaar een omzet van 12,6 miljoen euro.

Maar dat is niet het enige addertje onder het gras. The Register merkt op dat de EU haar domeinnaamextensie de afgelopen jaren niet in volle onafhankelijkheid liet werken.

Zo werd er na de Brexitstemming vanuit Europa beslist dat Britse eigenaars hun al geregistreerde .EU domeinnamen zouden verliezen zodra het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt. Dat zorgde voor heel wat paniek bij Britse eigenaars waardoor veel domeinnamen zijn stopgezet, maar ook de reputatie van .EU schade opliep.

