Auto's, bestelwagens, trucks en bussen moeten vanaf 2022 met een pak nieuwe veiligheidsfuncties worden uitgerust. Dat heeft nu ook het Europees Parlement dinsdag in Straatsburg bekrachtigd.

De verordening verplicht de autobouwers om een rist geavanceerde veiligheidsfuncties te voorzien. Het gaat onder meer om een systeem dat de bestuurder waarschuwt bij slaperigheid of verstrooidheid en intelligente snelheidsassistentie. Dat is geen snelheidsbegrenzer, maar het waarschuwt de chauffeur wel voor overdreven snelheid.

"Het systeem verhoogt de druk op het gaspedaal eenmaal de maximale snelheid wordt overschreden. De bestuurder kan weliswaar nog harder op de pedaal duwen, maar het is wel een middel dat de verstrooide bestuurder ervan bewust maakt dat hij of zij de snelheidslimiet aan het overschrijden is", legt Europarlementslid Marc Tarabella (PS) uit.

Personenwagens en lichte bestelwagens zullen ook uitgerust moeten worden met een noodremsysteem (wat reeds verplicht is voor bussen en vrachtwagens) en een systeem dat bestuurders waarschuwt wanneer ze van hun rijbaan afwijken. Voor vrachtwagens en bussen zijn er dan weer constructievoorschriften voorzien die dodehoekongevallen moeten vermijden.

Autobouwers moeten het merendeel van de nieuwe technologieën vanaf mei 2022 voorzien in nieuwe modellen, en vanaf mei 2024 in de bestaande modellen. Volgens een impactanalyse van de Europese Commissie zouden de systemen de aanschaf van een auto niet duurder maken voor de consument.