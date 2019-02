Europees akkoord moet kmo's beter wapenen tegen online platforms en zoekmachines

"Vele kmo's hebben niet de onderhandelingsmacht om een dispuut met een groot platform aan te gaan, maar met deze regels krijgen ze een nieuw veiligheidsnet en zullen ze niet langer bezorgd moeten zijn dat ze om willekeurige redenen van het platform worden gegooid, of dat hun ranking in zoekresultaten zonder transparantie gebeurt", begroette eurocommissaris voor Interne Markt Elzbieta Bienkowska het akkoord tussen het Europees Parlement en de lidstaten.

Online platforms zullen voortaan duidelijke redenen moeten aangeven wanneer ze verkopers willen schorsen of weren. Daarbij moet ook een beroepsprocedure voorhanden zijn. Daarnaast moeten platforms en zoekmachines de handelaars duidelijkheid verschaffen over de criteria die bepalen waarom hun producten of diensten helemaal bovenaan of verscheidene pagina's verderop worden getoond. Ze moeten daarbij ook aangeven hoe ze hun eigen producten behandelen. Het zijn maar enkele van de nieuwe bepalingen waarmee Europa een meer eerlijke en tranparante relatie wil verzekeren tussen de online platforms en de handelaars, hotels, restaurants en andere ondernemingen die er hun goederen en diensten aanbieden.

Ze worden van toepassing op gigantische marktplaatsen als Amazon, bekende zoekmachines als Google Search en populaire prijsvergelijkingssites als TripAdvisor, maar ook op start-ups. De Commissie raamt dat er zowat 7.000 platforms en online marktplaatsen actief zijn in de Europese Unie. Volgens een Eurobarometerpeiling maakt 42 procent van de kmo's gebruik van online marktplaatsen. Bijna de helft ervaart problemen, en in bijna vier op tien gevallen raken problemen over contracten niet opgelost.

Het Europees Parlement en de lidstaten moeten het compromis nog formeel bekrachtigen. Twaalf maanden later wordt de verordening van kracht.