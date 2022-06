Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben een akkoord bereikt over de invoering van een universele lader voor smartphones, tablets en verscheidene andere draagbare toestellen. Ongeacht de producent moeten al die apparaten vanaf augustus 2024 met een USB-C-aansluiting worden uitgerust.

Over de invoering van een universele lader wordt in de Europese instellingen al meer dan tien jaar gebakkeleid. Via vrijwillige engagementen van de technologiesector is het aantal laders sindsdien al fors geslonken, maar tot één universele lader kwam het tot dusver niet. Met name Apple bleef dwarsliggen. Daarom besloot de Europese Commissie in september vorig jaar via wetgeving het unieke model door te drukken.

Frustratie

Negen maanden later is er al een deal. 'De Europese consumenten zijn lang gefrustreerd geweest over de vele laders die zich met elk toestel opstapelden in huis. Nu zullen ze één lader kunnen gebruiken voor al hun draagbare elektronica', verklaarde de Maltese sociaaldemocraat Alex Agius Saliba, die namens het Europees Parlement de onderhandelingen met de lidstaten voerde.

Volgens Saliba zijn de parlementsleden erin geslaagd om de verplichting uit te breiden naar in totaal vijftien productcategorieën. De regel zal dus niet alleen gelden voor smartphones, tablets, digitale camera's, hoofdtelefoons, headsets, draagbare luidsprekers en spelcomputers, maar bijvoorbeeld ook voor smartwatches en e-readers. Ook laptops worden meegenomen. Voor dit product geldt wel een extra overgangsperiode tot 2026. Daarnaast wordt de Commissie gevraagd om werk te maken van de standaardisering van draadloos opladen.

Duizend ton minder afval

De invoering van een universele lader gaat gepaard met nieuwe verplichtingen op vlak van labelling en de informatieverstrekking aan de consumenten. Zij zullen ook niet langer verplicht kunnen worden om met elk nieuw toestel een nieuwe lader of kabel aan te schaffen. Nu geven consumenten jaarlijks 2,4 miljard euro uit aan laders. De nieuwe regel zou hen 250 miljoen euro besparen. Er zou ook duizend ton minder afval geproduceerd worden. Nu zijn verwijderde en ongebruikte laders jaarlijks nog goed voor elfduizend ton elektronisch afval.

Apple, dat nog steeds zijn eigen Lightning-technologie gebruikt voor de iPhones, iPads en zijn andere gadgets, gold als de meest uitgesproken tegenstander van een universele lader. Het concern vreest dat het opleggen van een uniek model de innovatie zal afremmen. 'Iedereen is welkom op de Europese markt, maar er gelden wel regels. Ze zullen zich moeten aanpassen', reageerde eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton. Dat de innovatie wordt gefnuikt, gelooft de Fransman niet. 'Ze zullen blijven innoveren, daar heb ik alle vertrouwen in.'

