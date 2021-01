De hackers die geheime documenten van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) hebben gestolen, hebben de documenten veranderd voordat ze die online hebben gezet. Die veranderingen kunnen het vertrouwen in de coronavaccins ondermijnen, zegt de toezichthouder.

Hackers drongen begin december door in de systemen van het in Amsterdam gevestigde Europees Geneesmiddelenbureau. Ze maakten onder meer interne e-mails over de coronavaccins buit. Ook konden ze documenten van farmaceut Pfizer over de tests van een coronavaccin inzien. Het is niet bekend wie achter de aanval zit en wat precies het motief is.

Het EMA beoordeelt vaccins en geneesmiddelen voordat ze in de Europese Unie op de markt mogen worden gebracht. Het bureau heeft onlangs een positief oordeel gegeven over twee coronavaccins, van Pfizer/BioNTech en van Moderna. Op basis van dat oordeel besloot de Europese Commissie om de middelen toe te laten. De toezichthouder beoordeelt momenteel een vaccin van AstraZeneca.

